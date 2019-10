Kamal Kamcis Ourobagna: "Il Basket è il mio destino. Devo seguirlo"

E' un ex Pallacanestro Biella, dove ha giocato con Carl Wheatle, Federico Massone e Matteo Pollone, ex Gessi Valsesia, è una guardia ed è innamorato del basket. Lui è Kamal Kamcis Ourobagna, classe 1997 e ha iniziato a giocare a basket a 9-10 anni grazie a quello che poi diventerà il suo primo coach, Michele De Prà. “Ero appena arrivato in Italia dal Ghana insieme a mia sorella -racconta Kamal-. Il coach mi ha visto giocare a scuola e mi ha proposto di iscrivermi nelle giovanili del Libertas di Borgosesia. Ho subito accettato. Prima giocavo a calcio ma non era la mia passione. Non mi piaceva l’ambiente. Iniziare con il Minibasket è stata una rivelazione e mi sono innamorato”.

Da quel giorno a scuola Kamal non ha più lasciato la palla a spicchi. Ha girato tra squadre della Valsesia e anche nella Pallacanestro Biella. Dalla Libertas per le giovanili e fino all’Under 14 è finito poi alla Gessi Valsesia Basket di Borgosesia nel 2011, sotto coach Giorgio Lazzarini per l’Under 15 e Under 17. Il talento si vede, per questo viene chiamato a Biella con coach Andrea Monciatti dove gioca nell’Under 17. Continua con Banca Sella giocando nell’Under 19 con coach Federico Danna e da aggregato nell’A2 targata Angelico, per 2 campionati con coach Fabio Corbani.

Dopo l'esperienza al College Basketball di Borgomanero con coach Stefano Di Cerbo, ritorna alla Gessi per la stagione 2017-2018, con un bagaglio di esperienza di tutto rispetto e prova a mettersi in gioco nella serie B sotto la guida di coach Domenico Bolignano. “Ho giocato nella Gessi, a casa mia, visto che sono di Borgosesia, in una squadra che mi ha dato tanto in un momento fondamentale di crescita sportiva”. Kamal viene riconfermato nel suo ruolo di guardia anche per la scorsa stagione 2018-2019 e dà tutto se stesso. Ma da quest’anno la storia è cambiata. Ora è alla storica Viola Reggio Calabria e punta in alto. “La squadra è in C ma le aspettative sono ben diverse – spiega Kamal -. Coach Paolo Moretti, ci sta allenando per arrivare alla serie B. Ho accettato il posto di guardia soprattutto per questo allenatore: è un grande con il quale posso crescere veramente tanto. Ce la metterò tutta, il campionato è iniziato da poco ma la pressione si fa sentire”.

Un atleta deciso, Kamal Kamcis, non molla un secondo. Duri allenamenti ogni giorno e la partita del fine settimana mettono alla prova corpo e spirito. Essere lontano dalla famiglia di certo poi non aiuta, a soli 22 anni. “Sarebbe bello essere vicino a casa, ma il basket è il mio destino e devo seguirlo”.