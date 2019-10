Divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della circolazione a Biella nei tratti di via Pajetta, area nord (da c.so Risorgimento) e area ovest del piazzale del Palazzetto dello Sport, è prevista per il giorno 4 novembre, dalle 7 alle 14,30 per la necessità di regolamentare la circolazione nell’area individuata per lo svolgimento delle prove pratiche per il conseguimento delle patenti di guida A1, A2 e A.