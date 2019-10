Anpi - Giornate Nazionali di chiusura tesseramento, porte aperte a Villa Schneider

Il Comitato Nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - alla luce di dati più che confortanti che registrano per l'anno 2019 un aumento del numero degli iscritti all'associazione - ha deciso di prorogare al 31 dicembre i termini di chiusura del tesseramento e ha indetto per sabato 26 e domenica 27 ottobre le Giornate nazionali di chiusura del tesseramento 2019. All'iniziativa aderisce anche il Comitato provinciale biellese dell'A.N.P.I., che domenica 27 ottobre - dalle 15 alle 18 - aprirà le porte della sede di Villa Schneider (piazza La Marmora 6, Biella) per accogliere tutti coloro che vorranno sottoscrivere o rinnovare la propria adesione all'A.N.P.I. Sono inoltre in programma visite guidate alla mostra "Spazio della Memoria", che ripercorre le tristi vicende occorse durante l'occupazione nazista di Biella (1943-1945): Villa Schneider fu infatti adibita a sede del presidio della polizia di sicurezza germanica (Sipo-SD) e il suo scantinato fu trasformato in luogo di prigionia e di tortura per partigiani o presunti tali.

Info: 370 3622244 - anpi.biella@libero.it