Pray: l'imprenditore Pavero di Sellmat dona un video proiettore alla biblioteca

Una donazione alla nuova biblioteca di Pray. Arrivati un video proiettore con telo, da utilizzare in qualsiasi occasione, grazie al Sig. Franco Pavero, imprenditore e uno dei fondatori della Sellmat.

"Stiamo dotando la nuova biblioteca di apparecchi multimediali utili per migliorare il servizio - spiega il sindaco Gian Matteo Passuello -. E proprio la scorsa settimana il sig. Pavero si è presentato con un video proiettore nuovo di zecca con annesso telo. Desidero ringraziare il sig. Pavero per questo gesto tanto inaspettato quanto apprezzato".

L'apparecchiatura verrà montata nei prossimi giorni e servirà per svariate occasioni, come per gli incontri, che stanno diventando un appuntamento fisso all'ex Asilo nido.