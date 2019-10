Alla Domus di Sagliano l'inaugurazione del Giardino Sensoriale

Si terrà alle 11 di domani, venerdì 25 ottobre, l’inaugurazione del Giardino Sensoriale alla Domus di Sagliano. Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro Domus-giardino sensoriale, in collaborazione con Roberta Geria e gli operatori del centro diurno della Domus Laetitiae di Sagliano, l’attuale classe 5F del Liceo Artistico “G. e Q. Sella” ha realizzato nel maggio 2019 dei totem indicativi a figure animali per il percorso sensoriale che si apre a lato dell’antica struttura termale: aiuole colorate, profumate, strumenti che producono suoni, scatole tattili e occasioni per contemplare la natura, tra le tappe del percorso dedicato agli ospiti e alle scuole che lo visitano. Durante l'inaugurazione ci sarà la presentazione del percorso da parte dei ragazzi che usufruiscono della struttura.