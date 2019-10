XVI Giornata Nazionale del Trekking Urbano 2019: mercoledì 31 ottobre

Mancano pochi giorni all’ormai tradizionale appuntamento di Biella alla XVI° Giornata Nazionale del Trekking Urbano, nata da un’idea del Comune di Siena, che ogni anno vede l’adesione di tantissime città italiane (nell’edizione 2019, 48 città, 16 regioni e 5 capoluoghi di Regione coinvolti).

Il trekking urbano è una proposta di turismo lento, sempre più apprezzato e diffuso, sostenibile, ricco di scoperte di luoghi d’arte, punti panoramici, botteghe artigiane, grazie al quale è possibile entrare in contatto con gli aspetti caratteristici della vita locale. Nell’ “Anno del Turismo Lento” la tematica del trekking biellese si sviluppa con una passeggiata lungo l’area fluviale del torrente biellese per eccellenza “il Cervo”, dove un tempo l’acqua alimentava gli impianti delle fabbriche e che oggi è un nuovo centro di “ imprenditorialità creativa”.

L'assessorato al Turismo della Città di Biella propone nella giornata di GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2019 il percorso cittadino “Acqua, Archeologia industriale e creatività, camminando lungo il Cervo” con partenza alle ore 15 e alle ore 16. L’itinerario si snoda dal quartiere Riva, con partenza da piazza San Giovanni Bosco, e dopo aver percorso un breve tratto di via Italia scende lungo Costa di Riva per una prima visita al MACIST, il Museo di arte contemporanea internazionale senza tendenze, fortemente voluto dall’artista Omar Ronda.

Si prosegue con la visita a Cittadellarte (sede dell’ex lanificio Trombetta) con un percorso sulle “Terme Culturali” e parte delle nuove opere a tema acqua, recentemente inaugurate. Ci si dirige poi su via Cernaia per la scoperta dell’installazione tattile del Terzo Paradiso del Maestro Michelangelo Pistoletto. Attraversato il ponte sulla sponda sinistra del Cervo si visitano, negli immobili dell’ex Lanificio Maurizio Sella, i nuovi spazi della Fondazione Sella ed i locali del Sella Lab, incubatore di idee e di start up. Il trekking si conclude poi al Ponte della Maddalena ove si affaccia anche l’ex Lanificio Pria, oggi sede di gallerie d’arte e imprese creative. La difficoltà del percorso è bassa, di tipo escursionistico e il tempo di percorrenza è di circa tre ore durante le quali i partecipanti saranno accompagnati dalle guide turistiche di Naturarte.

La partecipazione all’evento è GRATUITA, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di martedì 29 ottobre p.v. ai numeri dell’Assessorato al Turismo: Tel 015 2529345 – 3299047900 turismo@comune.biella.it.