Virtus Biella Settore Giovanile: week end all'insegna della vittoria

Ecco i risultati delle squadre impegnate nei vari campionati. Potremmo definirlo un grande week end con tre squadre sul campo e tutte vincitrici. Complimenti ragazze!

Virtus Biella Under 18 Girone C. La squadra forse ha faticato più del previsto ma era la partita d'esordio. E poi la vittoria è arrivata, di ben auspicio per le prossime gare. "Gara difficile -commenta la dirigente Paola Brigo- le avversarie sono state molto brave ed hanno giocato bene. Noi abbia affrontato l'impegno con qualche disordine di troppo ma siamo riusciti a portare a casa la partita". Insomma è arrivata una vittoria al tie break confortante e ben augurante per il proseguo del campionato. Prossimo appuntamento è per domenica 27 ottobre alle 18 nella palestra di Occhieppo per il derby tutto da vivere!

Virtus Biella-Riboni Omegna Pallavolo 3-2 (15-25, 25-7, 22-25, 25-20, 15-9)

Virtus Biella Under 16 Nera Girone D. I derby non sono mai facili soprattutto dal punto di vista emotivo ma le ragazze di Manuela, con cuore e grinta, hanno saputo gestire l'adrenalina e portare a casa 3 punti. Ecco il commento dell'allenatrice Manuela Beuto: “Prima vittoria della stagione con un po' di sofferenza, troppe pallette cadute in mezzo al campo. Buona partita giocata con scambi sempre lunghi, rigiocate continue che hanno provato le ragazze sul lato fisico. Buono l'atteggiamento in campo, da migliorare la lettura del gioco avversario”. Prossimo appuntamento a Ghemme contro Gs pavic in calendario per domenica 27 ottobre alle 18.

Virtus Biella Nera-Gaglianico Volley School 3-1 (25-19, 25-22, 24-26, 25-19)

Virtus Biella Under 16 fucsia Girone C. E anche in questo caso arrivano i 3 punti contro Rosaltiora Blu dopo aver sofferto il primo set perso a 19. La reazione c'è stata così come i punteggi lo dimostra. Bene anzi benissimo sotto il punti di vista caratteriale. Il commento della dirigente Alice Vincenzi: "Buona partita giocata con attenzione contro un avversario di valore che regalava poco. Brave!". Prossimo appuntamento al PalaSarselli è in calendario per domenica 27 ottobre alle 10. Sveglia presto ragazze!

Virtus Biella Fucsia-Vega Rosaltiora Blu 3-1 (19-25, 26-24, 26-24, 25-23).