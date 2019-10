Prove in chiaroscuro per le giovanili targate Gaglianico Volley School

Weekend in chiaroscuro per il settore giovanile del Gaglianico Volley School. Buone notizie per l'under 14, reduce da un rotondo 3 a 0 contro i padroni di casa del Volley Crescentino. Di umore diverso l'under 16, sconfitta nel derby di giornata con la Virtus Biella (squadra nera): a Chiavazza si è vista una partita equilibrata decisa da qualche errore di troppo delle nostre ragazze nei finali di set. Mai dome, le nostre atlete sono tornate ad allenarsi duramente per prepararsi al meglio alle prossime sfide in campionato.

Parziali di gara

Volley Crescentino – Gaglianico Volley School 0-3 (19/25; 14/25; 20/25)

Virtus Biella (squadra nera) – Gaglianico Volley School 3-1 (25/19; 25/22; 24/26; 25/19)