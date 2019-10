Biella 4 Racing, vittoria di classe al Rally del Piemonte

È stata un’edizione positiva la quinta del Rally del Piemonte per i colori Biella 4 Racing, presente in gara con il proprio navigatore Fabrizio Rizzo che dettava le note ad Igor Parracone. In un rally condizionato dalle condizioni meteorologiche con pioggia a tratti e asfalto viscido che rendevano ancora più selettiva la manifestazione monregalese, il sodalizio al via su Suzuki Swift griffata Eurospeed, terminava al cinquantasettesimo posto della classifica generale, ma soprattutto si aggiudicava la vittoria in classe R1.

“È stata una gara impegnativa e condizionata dal maltempo”, commenta un soddisfatto Fabrizio Rizzo, “fin dal sabato, dove abbiamo affrontato i due passaggi sulla prova di Cigliè con asfalto viscido, condizioni che ci hanno consigliato un passo cauto in quanto erano i nostri primi chilometri di gara con la nuova vettura. La domenica, ripartiti sotto la pioggia, le gomme non ottimali per le condizioni meteo ci impedivano di spingere a fondo, ma comunque la bravura di Igor ci permetteva di abbassare i tempi di prova nelle varie ripetizioni, e di ottenere un buon risultato finale. Un grazie a Daniele Chiaudrero per l’assistenza ed il bel mezzo che ci ha messo a disposizione, e alla mia Scuderia, presente sul campo gara a consigliarmi e via social ad incitarmi”.

Ora gli appuntamenti per la Scuderia Biellese si spostano ad un mese di novembre che si preannuncia particolarmente impegnativo.