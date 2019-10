Manuela Mazza, Pd: "Stop di Icardi all'aumento borse di studio specializzazione? Occasione mancata"

La Segreteria Provinciale del PD è rimasta attonita a fronte dello stop dell’assessore Icardi e dalla maggioranza di centrodestra in Regione Piemonte all’ordine del giorno che avrebbe impegnato la Giunta regionale ad aumentare le borse di studio di specializzazione post-laurea e a chiedere ulteriori sforzi in tal senso al Ministero dell’Istruzione. Dai tavoli organizzati dalla Segreteria Provinciale del PD biellese in questi mesi, uno dei leit motiv emersi è stata proprio la carenza di medici specialisti. Nonostante lo sblocco delle assunzioni, vi sono notevoli difficoltà nel reperimento di medici specialisti e quindi i concorsi vanno semideserti soprattutto nelle realtà periferiche come quella biellese.

La carenza di medici specialisti si riflette sulle liste d'attesa, sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini e sui carichi di lavoro pressanti sui medici in attività. E' nota da tempo la causa di questa carenza, che risiede proprio nell'imbuto rappresentato dal numero esiguo di borse di specializzazione. La conseguenza è il progressivo depauperamento di medici specialisti nel Sistema Sanitario e l'emigrazione dei giovani medici all'estero dove trovano più opportunità per completare il proprio percorso formativo.

La perdita di questi giovani rappresenta, oltre ad un fallimento per il nostro Paese, anche una perdita economica dal momento che la formazione di ogni singolo medico costa allo Stato Italiano circa 150.000 euro. Ci uniamo al rammarico del capogruppo PD, Domenico Ravetti, e di Domenico Rossi, vicepresidente della Commissione Sanità e primo firmatario dell’Ordine del Giorno, con l'augurio che questi temi possano beneficiare della collaborazione di tutte le forze politiche, dal momento che la salute è un bene comune e interesse di ogni cittadino.