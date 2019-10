Pallavolo Biellese: Vincenti SPB Monteleone Trasporti Under 14 e 16. Under 18 cede per un soffio

Dopo il buonissimo esordio della formazione di Serie C di sabato sera impostasi per 3-0 contro Chieri, medesimo risultato anche domenica per le giovanili SPB.

Under 16

Alle 11 è scesa in campo l'Under 16 di coach Rastello contro Grand Combin Aosta. Partita a senso unico che permette al tecnico biellese di effettuare un po' di esperimenti in campo e soprattutto far acquisire un po' di esperienza ai ragazzi piú giovani. Dall'altra parte della rete Aosta schiera una formazione altrettanto giovane e inesperta. Il risultato è una partita onestamente non eccelsa a livello tecnico da entrambe le parti ma molto importante sotto l'aspetto caratteriale e come bagaglio di esperienza.

Nota molto positiva, l'impegno di tutti nei momenti piú difficili, il cercare di salvare qualsiasi palla anche quelle che parevano impossibili. La partita si chiude con il massimo risultato per Biella che è veramente un'ottima cosa.

Scuola Pallavolo Biellese - Grand Combin Aosta 3-0 (parziali 25-22 25-19 26-24) .

Under 14

Al pomeriggio anche i ragazzi Under 14 di coach Calcaterra incontrano una compagine aostana, il volley Olimpia Aosta e anche questa volta il risultato non cambia. Bella partita che i ragazzi biellesi hanno controllato sempre abbastanza agevolmente. Solo un brivido nel finale del secondo set quando Aosta rimonta fino al 23 pari ma che viene comunque portato a casa dai biellesi 26 a 24.

Monteleone Trasporti - Volley Olimpia Aosta 3-0 (parziali 25-17 26-24 25-16).

Under 18

Non riesce l'impresa alla ESSO MAXEMY SPB under 18 che per un soffio deve cedere alla corazzata del San Rocco Novara al tie-break. Vinto il primo set 25-22 nonostante il vantaggio di 21-19 nel secondo i ragazzi biellesi subiscono la rimonta dei novaresi che riescono addirittura a pareggiare il conto dei set chiudendolo 23-25. Nel terzo molto nervosismo in campo da entrambe le parti che costringe il direttore di gara a estrarre un cartellino giallo nei confronti di Novara. Nonostante questo avvenimento San Rocco riesce comunque a vincere la terza frazione 27-25. Nel quarto i biellesi danno il tutto per tutto e infliggono un sonoro 25-9 ad un San Rocco praticamente irriconoscibile.

Nel tie break Biella è sempre avanti ma proprio quando pubblico e staff stanno giá pregustando l'en plein di vittorie del weekend ecco che sul 12-7 per i biellesi va in battuta il miglior battitore del San Rocco e rifila una serie di servizi che mandano completamente in crisi i ragazzi biellesi. Coach Calcaterra cerca di inventarsi qualsiasi cosa pur di scuotere i suoi ma purtroppo risulta tutto invano e tra l'incredulità di tutti San Rocco si mette in tasca la vittoria per 15-13.

Esso Maxemy-San Rocco Novara 2-3 parziali 25-22 23-25 25-27 25-9 13-15).