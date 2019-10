Occhi alla prossima partita. Sabato la Scuola Pallavolo Biellese incontra Volley Parella Torino

Buona la prima. Dopo la vittoria 3 a 0 in casa della C Maschile Ilario Ormezzano Sai Spb contro Finsoft Chieri il Coach Barazzotto non può che essere soddisfatto della prestazione nonostante la sua assenza per lavoro. “Ho guardato la partita alla televisione – commenta Barazzotto -, non volevo perdermi i ragazzi. Hanno giocato bene insieme a Coach Calcaterra, sono riusciti a dimostrare carattere nonostante le perdite per infortuni ma abbiamo ancora da migliorare”. Al gruppo Scuola Pallavolo Biellese mancano infatti almeno 4 giocatori, “nei prossimi 15/20 giorni dovremo riuscire a recuperarli quasi tutti”.

Adesso si guarda alla prossima partita, in trasferta a Torino nella palestra S.E.Manzoni alle 17. “Affronteremo la giovanissima Volley Parella Torino – spiega Coach Barazzotto -. Giovani ma di ottimo valore. Anche loro arrivano da una vittoria 3 a 0, ma fuori casa contro il Ceriani Moto. Ci daranno del filo da torcere ma i ragazzi hanno negli occhi l’energia giusta, l’ho vista negli allenamenti di questa settimana. Rimaniamo carichi e concentrati”.