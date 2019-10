Trofeo Toro Auto fuoristrada: l'elenco iscritti

Motori pronti a partire sabato 26 e domenica 27 a Gattinara, per la 6a e ultima prova del Trofeo Toro Auto Italia msp Unicef fuoristrada e UTV.

A partire saranno Luciano Macrini con la sua Pajero 3000 V6 per la categoria Serie.

Tra i Preparati Manuel Pè con Gabriele Acquadro voleranno sulla loro Suzuki Samurai 1.6 16V, Davide Giovanetti e Alessio Rossi in sella alla Suzuki Vitara 1.6 16V, Monia e Marino Manfredi con la Suzuki Samurai 1.3 16V, Daniele Marchi solo, con Suzuki Samurai 1.3 8V, Luca Costa Suzuki Samurai 1.3 16V e Samuel Nicoli, anche lui con la Suzuki Samurai 1.3 16V.

Nella Preparati Evo correranno Luca Righelli e Andrea Bonassi con la Suzuki Samurai Turbo, Mario e Debora Gilardi anche loro al comando di una Sukuzi Samurai Turbo.

Per la categoria Prototipi ci saranno Serena Rodella in Suzuki TDI, Mauro Ramella Pezza con Suzuki TDI, Alberto Bonino e Andrea Polin con Suzuki TDI, Giovanni Bonino correrà con il suo Renegade TDI, Benito Bertuzzi in Panda TDI, Luca e Bianca Zironi insieme sopra una Suzuki S4, Ezio Bozzo e Romina Braga in Feroza 2000, infine Roberto Zanellato in Suzuki TDI come anche Davide Greco.

Riccardo Bottaro in Propulsori Moto con il suo mezzo, una Suzuki YR1.

Infine per la UTV 2 sono iscritti Vittorio Gonella in Polaris RZR Turbo, Claudio Esposto in Polaris RZR RS, Francesco Vergari in CAN AM X3 XRS e Fausto Poggioli con Polaris RZR Turbo.