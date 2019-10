La Vetreria Biellese in esposizione a Fatti ad Arte

Questo weekend, dal 25 al 27 ottobre, in occasione della terza edizione della manifestazione biellese “Fatti ad Arte” a Palazzo Lamarmora, sarà possibile ammirare ed acquistare le realizzazioni di Vetreria Biellese nello stand di Renata, la titolare dell’azienda.

Verranno esposti vari oggetti coloratissimi e realizzati a mano da Renata e dal suo staff, utilizzando la tecnica della vetrofusione, ovvero una pratica artistica e di alto pregio della lavorazione del vetro. Si potranno trovare portachiavi, gioielli (come collane, orecchini e braccialetti personalizzati), qualche oggetto di arredamento e, come “novità della casa”, i dischi in vetro denominati da Renata "Dischi in Dissolvenza”.

La sede di Vetreria Biellese si trova a Gaglianico, in via delle Cascinette 47.