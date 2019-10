Mario Cucco, l'eroe alpino della Prima Guerra Mondiale - FOTOGALLERY

La figura di Mario Cucco è fondamentale per la Sezione di Biella dell'Associazione Nazionale Alpini.

Nasce a Biella nel 1896. Studente del 4° anno di medicina, è chiamato alle armi nel novembre 1915. Dopo la Scuola militare di Modena viene incorporato nel 4° reggimento Alpini, battaglione Aosta, come sottotenente.Nel mese di ottobre 1916 si merita una medaglia di bronzo sull’Alpe Cosmagnon e sette giorni dopo una prima medaglia d’argento sul Dente del Pasubio, uscendone gravemente ferito. Appena ristabilito chiede e ottiene di ritornare al suo reparto. Seguono vari atti di eroismo durante azioni militari di estremo rischio. Ma il destino lo aspetta ventiduenne a pochissimi giorni dalla fine del conflitto: nella notte del 26 ottobre 1918 cade combattendo al comando della sua 43° compagnia sui Solaroli, posizione strategica per la difesa del Monte Grappa.

Mario Cucco è sepolto nel cimitero di Oropa dal 1921, traslato dal cimitero militare di Caniezza (TV).

L’ANA di Biella, fondata nel 1922, sei anni dopo diventa Battaglione biellese Mario Cucco, denominazione come era in uso in quel periodo.

Domenica 21 giugno 1953 le penne nere biellesi conversero al Piazzo per l’inaugurazione di un busto in bronzo su basamento di sienite della Balma, con la S. Messa celebrata dal cappellano alpino don Bricarello e con la presenza del ministro Pella.

L’8 giugno 1958 l'ANA di Biella erige un cippo in memoria del suo Caduto, benedetto dal cappellano don Bricarello, in ricordo del sacrificio dei Battaglioni Aosta, Levanna e Val Toce, nelle cui file altissima fu la presenza dei biellesi. Nel settembre del 1984, ormai danneggiato dai fulmini, più di sessanta alpini, guidati da Corrado Perona, tornano sulla cima, insieme con gli alpini di Crespano del Grappa, per una manutenzione straordinaria, effettuata con il CAI di Castelfranco Veneto. Nel 2017 un sopralluogo viene fatto allo scopo di verificare direttamente le condizioni del cippo, trovato in ottimo stato di conservazione.

Associazione Nazionale Alpini sezione di Biella Medaglia d’Argento al Valor Militare Tenente Mario Cucco è il nome completo di oggi della grande famiglia alpina biellese, che sabato 26 ottobre, alle 17 nell'omonima Piazza Cucco di Biella Piazzo, organizza lo scoprimento del cippo di Mario Cucco dopo il restauro, eseguito da Tiziana Carbonati di Torino, la stessa che aveva restaurato il monumento all’alpino con mulo ai giardini Zumaglini.