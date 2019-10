"Capolavori" allenare, allenarsi, guardare altrove. A Biella, al Teatro Sociale

Il Progetto “Intrecci Biellesi di Sport e Cultura”, promosso dal CONI e dalla Città di Biella e condiviso da altre Associazioni del territorio, intende coinvolgere atleti, praticanti, tifosi, allenatori, volontari, insegnanti, amministratori, dirigenti, campioni, giornalisti, medici, famiglie, operatori del sociale e rappresentanti di istituzioni pubbliche con l’obiettivo di riportare la persona al centro dello sport e di condurre ogni manifestazione della pratica sportiva ai suoi valori fondanti. Il primo evento si svolgerà lunedì 28 ottobre, presso il Teatro Sociale Villani, alle 21 con uno spettacolo gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza, promosso dal Bear Wool Volley: si tratta di “Capolavori” allenare, allenarsi, guardare altrove. La presentazione teatrale del nuovo libro di Mauro Berruto, allenatore della nazionale italiana di pallavolo che ha vinto il bronzo ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012, ci conduce in un’indagine appassionata che ci farà scoprire come il gesto dell’allenare non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma pratica quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo.

Diego Armando Maradona palleggerà con Michelangelo, Jury Chechi sfiderà Yves Klein, Muhammad Ali e Kostantinos Kavafis comporranno poesie, perché atleti, artisti e poeti fanno parte della stessa squadra: uno spazio in cui ogni individuo può esprimere il proprio talento e costruire il proprio personale Capolavoro. Più che uno spettacolo sarà una lecture show, come ci dice l’Autore del Libro omonimo. Capolavori è un libro ricco di passione, passione per lo sport e per la vita. È un libro ricco di storie, storie di sport ed anche storie di vita. È un libro colmo di emozioni, perché lo sport ed i suoi valori ci emozionano. Èun libro che ci darà la capacità di vedere altrove, oltre le nostre quotidiane immaginazioni. E questo libro verrà raccontato dall’autore, attraverso parole, filmati e musiche, a tutti i presenti. Si prega di comunicare la presenza, al fine di Riservare i posti a sedere,alla mail bwvtorneo@gmail.com o inviando un messaggio whatsapp ai seguenti numeri 3385009130 oppure 3334657514,comunicando il nominativo ed il numero di partecipanti.