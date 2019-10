Tragedia in via Pacini, a Torino. Intorno alle ore 20 una neonata marocchina di 5 mesi è morta dopo essere rimasta incastrata tra il capezzale del letto e un mobile. A dare l'allarme è stata la nonna della piccola, che dopo essersi allontanata per andare in bagno, ha trovato la bimba prona sul materasso.

La neonata, priva di sensi, è morta poco dopo. Inutile il trasporto d'urgenza al Regina Margherita. Sul posto operano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.