Dal Nord Ovest - Bimbo di due anni precipita dal solaio di casa:

Tanta paura ieri sera a Vistrorio, in Valchiusella, per un bimbo di due anni precipitato dal solaio di casa in un'abitazione di vicolo Manara.

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri di Castellamonte, prontamente intervenuti sul posto insieme al personale medico e ai vigili del fuoco di Ivrea, il bimbo, dopo essersi introdotto in un locale alla porta d’ingresso, è caduto nel fienile sottostante probabilmente a causa del cedimento del solaio, facendo un volo di un paio di metri.

L'impatto con il pavimento è stato piuttosto violento, ma il personale del 118 ne ha stabilizzato le condizioni, trasferendolo in elicottero al Regina Margherita: il piccolo ha riportato diverse contusioni, ma per fortuna non è in pericolo di vita. E' rimasto in ospedale a scopo precauzionale, sotto costante osservazione da parte dei medici.

Non si quindi verificata una tragedia analoga a quella del neonato morto ieri sera a Torino in zona Barriera di Milano. Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Castellamonte.