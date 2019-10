E' lo zio del sindaco di Muzzano il corpo dell'allevatore ritrovato senza vita a Graglia

Aggiornamento delle ore 10 del 24 ottobre - Si chiama Luigi Anselmetti l'allevatore 69enne ritrovato morto per cause naturali nel deposito, dove era solito svuotare il letame, della sua cascina a Graglia. E' lo zio del sindaco di Muzzano Roberto Favario ovvero il fratello della mamma. "L'allarme è stato lanciato da un vicino -racconta il nipote- nel momento in cui ha notato le bestie ancora al pascolo, nonostante il buio. Un fatto che non era mai successo prima. Era in pensione ma aveva ancora qualche animale visto che ha trascorso una vita intera come allevatore. Era andato a scaricare una cariola di letame quando è stato colto da malore ed è caduto all'interno del deposito. Oltre ad essere molto conosciuto nell'ambiente agricolo, era solito prestare opera di volontariato in ambito Pro Loco e Centro Incontri".

Ore 8. L'allarme è stato lanciato ieri sera intorno alle 20 nelle vicinanze di Graglia. E' quella di un allevatore di 69 anni la salma che sarebbe stata ritrovata all'interno di una vasca per liquami. Nel paese della Valle Elvo sono arrivati il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il cadavere è stato recuperato dai pompieri; il medico legale ha stabilito che a stroncare la vita dell'allevatore sia stato un malore.