Lavoratore "in nero" e scarsa sicurezza, altra impresa edile biellese nei guai

2.500 euro di multa al titolare dell'impresa edile è stata verbalizzata in questi giorni. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) hanno accertato e sanzionato nei confronti dell'uomo, l'impiego di un lavoratore di nazionalità italiana, privo di regolare contratto di lavoro (In nero) e per aver violato le norme in materia di sicurezza, in particolare per non avere adoperato i dovuti accorgimenti per eliminare il pericolo di caduta dall'alto. Per questo sono adottati i seguenti provvedimenti: sanzioni amministrative pari a 1.800 euro per l'impiego di un lavoratore "in nero" oltre a un'ammenda di 635,55 euro per violazioni delle norme sulla sicurezza.