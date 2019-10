Cossato: finge un malore e "sfila" il Rolex al polso del pensionato

Tornano a colpire nel Biellese i ladri di Rolex. Vittima in questa occasione è un pensionato di 70 anni. L'uomo si trovava vicino al municipio di Cossato quando, nella mattinata di ieri, ha notato una donna di circa 40 anni, accasciarsi per un possibile malore. Prontamente, l'uomo si è avvicinato in suo aiuto e in quell'occasione, approfittando del trambusto, la donna è riuscita a sfilare l'orologio di pregio al pensionato che solo in un secondo momento si è accorto del fatto. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Cossato.