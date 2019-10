Biella: Urta una donna con la sua auto e scappa senza lasciare traccia

Sono in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale le cause di un incidente avvenuto nei giorni scorsi a Biella. Il conducente di una Honda Jazz grigia ha urtato una 74enne di Biella sul passaggio pedonale nei pressi della Decathlon di Chiavazza, per poi allontanarsi senza lasciare traccia. La donna non ha riportato gravi lesioni. Seguiranno eventuali aggiornamenti.