Biella, mattinata per topi d'appartamento: due alloggi "visitati" in via La Marmora

Nella mattinata di oggi giovedì 24 ottobre i ladri si sono fatti vivi in due appartamenti di via La Marmora a Biella. Dopo aver forzato la porta d'ingresso dell'alloggio di proprietà di una 55enne, sono entrati e hanno messo a soqquadro diverse stanze riuscendo ad accaparrarsi monili in oro e gioielli. Poi sono passati al piano inferiore ma dopo aver scassinato la serratura, probabilmente disturbati, si sono dati alla fuga. Poco prima delle 13 la richiesta di intervento giunta al 112.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che con l'autoscala sono arrivati alla finestra dell'appartamento per entrare e poter permettere agli agenti della squadra volante di verificare cosa fosse successo (la porta era scassinata e la 55enne non poteva entrare, ndr). Per diversi minuti è stata chiusa la via cittadina, lato nord. Alle 15,30 è attualmente in corso il sopralluogo della polizia scientifica al fine di individuare elementi utili all'individuazione dei responsabili.