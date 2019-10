20 mucche in fuga a Crevacuore, danni ad orto e giardino

Momenti di agitazione a Crevacuore. Ieri mattina, in frazione Vignole, una mandria di 20 mucche è sfuggita al controllo dell'allevatore entrando in un terreno privato e danneggiando l'orto e il giardino. I carabinieri di Crevacuore hanno rintracciato il proprietario del bestiame che, giunto poco dopo, si è scusato con i proprietari del terreno, con i quali si è accordato per risarcire il danno.