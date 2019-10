A Gaglianico l'Audi-Volkswagen Selecar presenta i suoi nuovi modelli, pollici in alto del pubblico FOTO e VIDEO

Design. Classe. Eleganza e sportività in una sola auto. Queste le qualità degli ultimi tre modelli nati in causa Audi e mostrati al pubblico biellese nella serata di venerdì 18 ottobre, nella sede della concessionaria Audi-Volkswagen Selecar di Gaglianico, presente da oltre 30 anni sul territorio.

Per un'auto di classe che strizza l'occhio anche alla mobilità elettrica si è puntato su una presentazione in grande stile che ha visto alternarsi musiche, performance artistiche, colori e uno spettacolo pirotecnico in piena regola con un ricco buffet iniziale di prodotti tipici locali. Il nutrito pubblico è rimasto soddisfatto della prova corale e, al termine del programma, ha avuto la possibilità di toccare con mano e scoprire i segreti dei nuovi modelli del colosso tedesco: dalla nuova Q3 sportback, Suv di taglia media con look e prestazioni sportive, passando alla nuova A1 Citycarver, compatta dall’animo off-road, fino alla nuova Q5 TFSI E, Suv potente e con tecnologia plug-in hybrid.