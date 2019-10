Sciopero generale venerdì 25 ottobre: l'Asl Biella garantisce le urgenze

Sciopero generale previsto per venerdì 25 ottobre. Ecco il comunicato dell'Asl Biella: "Si comunica che la Regione Piemonte ha trasmesso circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - prot. n. DFP-0063124-P in data 8 ottobre 2019 con la quale viene data informazione che le Associazioni Sindacali CUB - Confederazione Unitaria di Base, SGB - Sindacato Generale di Base, SI COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS e USI-CIT - Unione Sindacale Italiana, hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 25 ottobre 2019 compreso il primo turno montante per i turnisti. Allo sciopero hanno aderito le Associazioni Sindacali Cub Sanità e Cub Pubblico Impiego. Si rende noto, pertanto, che in tale giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza" .