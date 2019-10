Discarica di Brianco, Salussola Ambiente è Futuro scrive al sindaco

Riceviamo e pubblichiamo.

"La presente per rendere nota l'iniziativa del Comitato Salussola Ambiente è Futuro che in data odierna ha inviato presso il Comune di Salussola una lettera aperta indirizzata al Sindaco Carlo Cabrio e all'Amministrazione Comunale di Salussola per sollecitare azioni concrete in ostacolo all'approvazione del progetto di discarica di amianto in Regione Brianco.

Al Comune si chiede in particolare di rendersi disponibile a partecipare alla cordata di Comuni che si sta muovendo per opporsi al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Piemonte che ha annullato la bocciatura della discarica da parte della Provincia di Biella; gli si chiede inoltre di partecipare alle audizioni in quinta commissione regionale per rappresentare insieme al comitato le criticità riscontrate ed ampiamente documentate.

Auspichiamo un pronto riscontro da parte del Comune e ci auguriamo il sostegno di tutte le autorità competenti affinché si riesca ad addivenire quanto prima alla risoluzione della questione discarica di amianto che da due anni e mezzo preoccupa con sempre maggior forza la popolazione.

A questo proposito cogliamo l'occasione per comunicare che il Comitato ha accolto le numerose richieste pervenute dai cittadini, ed ha dispiegato le forze per organizzare sabato 26 ottobre 4 presidi informativi atti a sensibilizzare la popolazione, e che saranno gestiti da cittadini volontari.

Si terranno a Biella, in via Italia sotto i portici all'altezza del comune dalle 8 alle 18; a Dorzano presso il supermercato U dalle 10 alle 12:30; a Ponderano presso l'Ospedale dalle 10 alle 12:30; a Santhià in Corso beato Ignazio sotto i portici all'altezza di Banca Sella dalle 10 alle 12:30. Questa mobilitazione spontanea dà la misura di quanto il problema sia sempre più sentito, e di quanto l'ostilità a questo progetto si stia allargando a macchia d'olio".