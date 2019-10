Netro, al via l'inaugurazione del Sentiero dei Pe' d'oca restaurato

Si svolgerà domenica 27 ottobre la festa d'inaugurazione del Sentiero dei Pe' d'oca restaurato. Il programma prevede il ritrovo in piazza Vittorio Veneto a Netro alle 8,15 e la partenza per l'escursione guidata sul sentiero alle 8,30. Alle 12 breve cerimonia di inaugurazione e, a seguire, la distribuzione della polenta concia. Sarà un'occasione per riscoprire il sentiero interamente restaurato, ricco di manufatti, di pannelli esplicativi su flora e fauna e tante altre sorprese. Il percorso è adatto anche ai più piccoli.

Per info: Mara 3497764425 - Marco 3299635052 - Paola 3202646962.