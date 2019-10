Triathlon Kids ad Alessandria: tripletta biellese con Antoniotti, Chiorboli e Angelino

Bandiera biellese in alto alla finale del circuito Piemonte e VdA di triathlon Kids. Nello splendido scenario della Cittadella di Alessandria, settecentesca fortezza sabauda, si è svolta domenica 20 ottobre la sesta ed ultima tappa del Circuito Regionale Piemonte e VdA di Triathlon giovanile con la Finale del Circuito.

Per i Kids biellesi le prime a scendere sul campo di gara nella categoria Esordienti Femminile sono state le mini atlete: Elisa Gardini e Silvia Perone, nella categoria Esordienti Femminile.

Elisa, come sempre molto grintosa, ha chiuso con ottimo 5° posto, buona anche la tenace prova di Silvia che ha chiuso in 9° posizione.

Nella categoria Esordienti Maschile (anni 2008-09) ancora una volta una bellissima prova di Vittorio Riva, che nonostante l’assenza della sua frazione preferita, il nuoto (dove ricordiamo che è Campione Regionale), ha disputato tre ottime frazioni, con una bike molto buona in ottimo recupero.

Per lui un ottimo 5° posto finale ed un significativo 4° posto nella classifica finale del Trofeo Piemonte e VdA, ricordando che per altri impegni ha saltato 2 gare delle 6 in programma. Podio sfiorato ma grandi soddisfazioni per lui che ha sicuramente un importante futuro sportivo davanti a lui.

Nella categoria Ragazze femminile si sono presentate al via come al solito molte "piccole donne d’acciaio": Costanza Antoniotti, Marta Angelino, Arianna Chiorboli, Martina Ferrari, Angelica Sitzia e Carlotta Freguglia. Ottima la prova di Costanza Antoniotti che ha condotto la gara fin dalla prima frazione, rendendola molto dura, ha difeso la prima posizione in bici, nonostante un piccolo incidente con una doppiata ed il veemente ritorno delle inseguitrici: le compagne di squadre Arianna Chiorboli e Marta Angelino che hanno ridotto di molto lo svantaggio in seconda frazione.

La rush finale ha portato al traguardo tre biellesi ai primi tre posti: Antoniotti, Chiorboli ed Angelino.

Ottime le prove delle compagne di squadra Ferrari (9° posto), Sitzia (10° posto)e Freguglia (12° posto nonostante un problema in seconda transizione) che pur prive della loro frazione migliore (quella natatoria) hanno ottenuto ottimi piazzamenti.

Sul fronte del Campionato Regionale ottime notizie con la vittoria per Costanza Antoniotti con 580 pti seguita dalla compagna di squadra Marta Angelino con 470. Significativi piazzamenti per Arianna Chiorboli (buon 5° posto nella generale con un fine stagione molto positivo), Silvia Calzavara, Martina Ferrari, Angelica Sitzia, Carlotta Freguglia e Miriam Regazzo.

Nella categoria Ragazzi Maschili un perfetto Pietro Gardini ha conquistato uno splendido bronzo, dimostrando ieri una continuità di rendimento importante, molto buone le sue frazioni di run sempre condotte ad altissimo ritmo, nella stessa categoria buone la prove dei giovanissimi Alessandro Chiorboli (16° posto) e di Tommaso Ramella Levis (21° posto) sempre molto positivi nelle loro prestazioni nella triplice.

Per Pietro Gardini c’è anche la grande soddisfazione del secondo posto nel Campionato Piemontese e VdA con il punteggio di 450 pti sui 600 disponibili.

Hanno chiuso le fatiche dei giovani Ironbiellesi Guglielmo Sangiorgi e Simone Zorio con una buona nella categoria Youth A, per Sangiorgi (in evidenza nelle frazioni di run) un significativo 7° posto e per il giovanissimo di categoria Zorio un prestigioso 13° posto.

Nella categoria Youth A femminile, ancora soddisfazioni per Sophia Calzavara, che con tre frazioni molto positive ed equilibrate ed una bike particolarmente positiva, ha conseguito un 6° posto molto buono vista la sua giovane età nella categoria.

Le premiazioni del Campionato Regionale avverranno a Torino nel prossimo gennaio dove verranno premiati Costanza Antoniotti per la vittoria e Marta Angelino e Pietro Gardini con il secondo posto, un plauso a tutti i kids biellesi per gli ottimi piazzamenti.