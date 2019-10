Pietro Micca in alto con la coppia Cruciani-Pretti

Le atlete Giulia Cruciani e Aline Pretti della Pietro Micca staccano il pass per l'interregionale grazie a una grande prestazioni di entrambe a Candelo domenica 20 ottobre, durante la seconda prova del campionato di Ginnastica Ritmica “gold allieve”.

Una gara molto difficile in cui le ginnaste si presentano su quattro attrezzi e propongono un programma tecnico molto complesso. Appena cala la tensione per un attrezzo, ci si deve preparare e scaldarsi per il successivo, bisogna avere testa ed una buona tenuta di gara, Aline e Giulia hanno dimostrato di averne da vendere.



Aline Pretti: due belle esecuzioni per lei al cerchio e al corpo libero in cui ha ottenuto buoni punteggi, qualche errore di troppo alle clavette, chiude con un ottimo nastro, senza sbavature, che con il quinto punteggio di specialità la porta al nono posto in classifica assoluta, risultato di tutto rispetto.

Giulia Cruciani con una condotta di gara lineare in tutti e tre gli attrezzi e con un ottimo esercizio al corpo libero chiude la gara al settimo posto. Entrambe le ginnaste conquistano l’accesso al campionato di zona tecnica, gara molto prestigiosa che si svolgerà a Castelletto Ticino il 9/10 novembre. In bocca al lupo a Giulia e Aline!