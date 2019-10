Pattinaggio corsa: Bi Roller protagonista alle Finali CNO

La scorsa domenica si è svolta a Finale Ligure la premiazione degli atleti del pattinaggio corsa, Finalisti del Circuito CNO, che parteciperanno il prossimo week end, sabato 26 e domenica 27 ottobre, alla Finale dei Circuiti che si svolgerà a Forlì. Questa due giorni di gare sarà la tappa conclusiva della stagione che vede incontrarsi la squadra del Circuito Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Lombardia) contro le squadre composte dai finalisti degli altri due circuiti italiani, Circuito Grand Prix Giovani GPG e Centro Challenge Italia CCI.

Per ASD Bi Roller Pattinaggio Biella ci sarà una rappresentanza di 3 atleti e 1 allenatore: Michele Rocchetti, categoria Esordienti, Susanna Rocchetti e Achille Sangiorgi, categoria Ragazzi e Federica Ugliengo che seguirà come Tecnico CNO le atlete del Circuito appartenenti alla categoria Ragazze 12. Poi, tra qualche settimana sarà la volta della seconda finale che si svolgerà a Biella nella giornata di domenica 24 novembre e coinvolgerà 96 atleti, questa volta solo del Circuito CNO, raccogliendo i 12 successivi qualificati in classifica dopo i finalisti di Forlì. Per Biella parteciperanno Annibale Sangiorgi categoria Ragazzi 12 e Tommaso Bonvicino, categoria Ragazzi. Questa stagione 2019, la prima agonistica per la società Bi Roller Pattinaggio Biella, è stata ricca di successi nell’ambito del Circuito Nord Ovest: oltre ai risultati personali degli atleti di gara in gara e di classifica, si sono ottenuti altri prestigiosi riconoscimenti come le 7 maglie Canguro, assegnate una per ogni categoria, di tappa in tappa, agli atleti che fanno il più significativo salto in avanti in classifica rispetto alla tappa precedente.

Ecco i atleti premiati, parecchi di loro all’esordio dell’attività agonistica: Alice Corradino, Giulia Fojaca, Giulio Varnero, Lorenzo Bonvicino, Tommaso Bonvicino, Emma Valli e Annibale Sangiorgi. La gara finale del 24 novembre che chiuderà la stagione 2019 sarà un appuntamento importante per Bi Roller organizzatrice dell’evento e anche per la città di Biella che per la prima volta ospiterà un evento interregionale del pattinaggio corsa nel bel palazzetto del Palabonprix.

ASD Bi Roller Pattinaggio Biella, nella persona del Presidente Federica Ugliengo, si augura che questo sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti di pattinaggio che potranno essere ospitati sul nostro territorio: “Il pattinaggio corsa è uno sport poco noto e ancora poco diffuso, specialmente in Piemonte, ma davvero molto bello ed entusiasmante. Invito tutti coloro che fossero curiosi di scoprire questo sport a venire al Palabonprix a vedere la manifestazione del 24 novembre. Sono certa che vi divertirete”. Prosegue Federica Ugliengo: “Come società sportiva abbiamo grandi progetti volti alla diffusione del pattinaggio corsa sul territorio: oltre ai corsi di avviamento al pattinaggio che organizziamo in parecchi Comuni della Provincia e alle promozioni gratuite in tante scuole, speriamo nel 2020 di riuscire ad organizzare qualche altro evento di pattinaggio, magari una gara Regionale indoor e una tappa di trofeo CNO”.