Oltre 60 ciclisti al 1° Trofeo Spolina di ciclocross

Sabato scorso è andato in scena il 1° Trofeo Spolina di CX, gara facente parte dei circuiti GP Contea dei Quattro Cantoni CUP e Campionato Provinciale ACSI. Alla manifestazione, organizzata da Velo Club 13 in collaborazione con Associazione Amici della Spolina e patrocinata dal comune di Cossato, hanno partecipato 67 atleti provenienti da Piemonte e Lombardia. Il ritrovo è stato presso il campo sportivo Elena Gaudino, gentilmente concesso per la giornata dai Frati Cappuccini del Piemonte. Gli atleti hanno gareggiato su di un percorso pianeggiante su prato ed un tratto boschivo in single track.