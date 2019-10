Basket: Fanton Teens Cossato espugna Chivasso, 64-57 per Murta e compagni

Una squadra diventa grande imparando a rialzarsi dopo una batosta. Il Fanton Teens Cossato supera il primo esame dopo il tonfo casalingo contro Rivalta ed espugna 64-57 il parquet di Chivasso, conquistando la terza vittoria in altrettante partite giocate in trasferta. Successo prezioso quello ottenuto ieri sera in trasferta, con i senatori del gruppo protagonisti: in doppia cifra capitan Murta (17 punti, 20 di valutazione), Santarossa (11 punti e 12 rimbalzi), Castagnetti (mvp con 11 punti, 12 rimbalzi e 27 di valutazione) e Vercellino (12 punti).

Ora la squadra di coach Gianpiero Bertetti proverà a rompere il ghiaccio tra le mura amiche del Pala BonPrix di Biella, dove venerdì (palla a due alle 21,15) ospiterà il quotato Piossasco, unica squadra imbattuta nelle prime tre giornate di campionato. L’obiettivo è tornare in vetta alla classifica.

CHIVASSO-FANTON TEENS COSSATO 57-64 (18-19; 33-36; 49-46).

Chivasso: M. Delli Guanti 2, Vai 13, Fornuto 8, Cirla 9, Volpe 7, Cester 2, Calvo ne, Pepino 16, Buffa, Grasso ne, Cometto ne, Vettori. All. Iannetti.

Cossato. Murta 17, Maffeo 5, Dotti ne, Santarossa 11, Alberto 4, Castagnetti 11, Chiavassa 1, Bergamaschi 3, Cerri, Squizzato, Guelpa, Vercellino 12. Allenatore: Gianpiero Bertetti.