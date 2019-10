Fondi extra Lea, assessore Caucino: “Nessun taglio sugli assegni di cura. Copertura totale delle risorse”.

“Sui fondi extra Lea ed in particolare sugli assegni di cura per i non autosufficienti non solo non c’è nessun taglio, ma è prevista una copertura totale delle risorse previste sino alla fine dell’anno. Semplicemente, in vista della scadenza del 31 ottobre, con un atto firmato dai direttori regionali della Sanità, Bono, e delle Politiche sociali, Bordone, abbiamo anticipato l’utilizzo della somma di 12,5 milioni necessaria per garantire continuità nell’erogazione del servizio.” Così l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, replica alle dichiarazioni dei consiglieri Pd in prima Commissione.

“Le affermazioni dei consiglieri del Pd Canalis e Rossi sono totalmente false. La verità è esattamente il contrario: come Giunta stiamo lavorando per dare dignità al welfare che nella precedente amministrazione è stato privato di una Direzione autonoma. Senza contare che nella scorsa legislatura per scelta politica sono state sottratte risorse preziose al mondo del volontariato, che noi vogliamo valorizzare.” – prosegue Caucino.

“Al limite del ridicolo l’accusa di voler penalizzare le province piemontesi, quando fin dal primo giorno abbiamo affermato con chiarezza di puntare al riequilibrio delle risorse rispetto al Comune di Torino. Quanto all’ammissione di essere una “novellina”, prontamente sottolineata dagli zelanti consiglieri, mi spiace che non abbiano colto il senso ironico del mio intervento, che era rivolto in particolare all’operato della parte politica che loro rappresentano. Spiace che si inventino polemiche insussistenti su temi delicati che riguardano persone fragili” - conclude Caucino.