Tradizione e territorio, cioccolato Taf si racconta a Fatti ad Arte

Fortunata Apicella, da sempre e per tutti Titti, è “la mente e il braccio“ di cioccolato Taf. Nata in una famiglia di ristoratori, nel tempo ha sviluppato estrema cura della selezione di materie prime. Il corso da sommelier ha affinato le sue conoscenze in fatto di terroir e abbinamento. Da questo complesso background, unito alla passione per il cioccolato, è nato Cioccolato Taf. Assieme ai grandi Maestri Artigiani provenienti da tutta Italia, Titti delizierà i visitatori di “Fatti ad arte” con le sue raffinate golosità in cioccolato, che per l’evento racconteranno il territorio biellese e parleranno di antiche tradizioni.

Cedete all’assaggio del Gianduiotto biellese, realizzato con nocciole della Serra; lasciatevi tentare dal “Torrone dei Morti”, tipico dolce partenopeo della tradizione realizzato in occasione di Ognissanti: un omaggio di Titti alla tradizione in ricordo di Guido Boraine.

Sarà un’occasione unica alla scoperta dell’antica arte cioccolatiera piemontese e dei profumi della Costiera Amalfitana. Un connubio di sapori che regala un prodotto unico al palato, un’esperienza sensoriale inimitabile. Proprio così nascono i “Sorsi di Costiera”, intriganti bon bon di cioccolato fondente ripieni di Limoncello, Mandarinetto, Finocchietto e Melannurca. Le sapienti e studiate ricette di Titti hanno già ricevuto i più ampi consensi sui banchi di assaggio di importanti giurie professionali, in ultimo l’argento ottenuto nel marzo 2019 nell’ambito dell’International Chocolate Awards Italian/Mediterranean.

Cioccolato Taf è indiscutibilmente il tocco di raffinata golosità che renderà ancora più piacevole gli appuntamenti con Fatti ad Arte 2019. Gli artigiani del settore enogastronomico vi attendono a palazzo Ferrero per una delle manifestazioni più seguite e amate dal Nord Italia.

Orari e informazioni

Venerdì 25 ottobre dalle 18 alle 22

Sabato 26 ottobre dalle 10 alle 22

Domenica 27 ottobre dalle 10 alle 20

Info: Fatti Ad Arte (Facebook) - www.cioccolatotaf.it.