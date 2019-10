Ben tornato… Ben Cuncià! FOTOGALLERY

Torna il festival della polenta concia Biellese promosso dalla pro loco Biella e Valle Oropa. Da venerdì 8 a domenica 10 novembre in oltre 20 ristoranti del Biellese sarà possibile degustare il tipico piatto nato nelle nostre valli, accompagnato da molte altre prelibatezze proposte dagli chef delle trattorie e osterie aderenti all’iniziativa.

Partecipare è molto semplice: basta andare sul sito www.bencuncia.it, scorrere i menù dei Risturant, scegliere il preferito e prenotare a pranzo o a cena. Tutti i menù hanno un prezzo fisso di 25 euro che comprende le diverse portate, l’acqua, il caffè e i rabbocchi di polenta illimitati.

La Polenta Concia

La polenta concia, da sempre simbolo di convivialità, è un piatto che ha unito generazioni di biellesi e che è diventato un segno distintivo del nostro territorio. Ma guai a chiedere ad un oste quali siano i segreti della polenta concia: ognuno ha i propri, e difficilmente li svelerà. Su una cosa, però sono tutti d’accordo: per fare una buona polenta concia occorrono prodotti di qualità, che di certo non mancano nelle nostre valli.

Edizione 2018

L’edizione di Ben Cuncià dell’anno scorso, la prima in assoluto, è andata oltre ogni più rosea aspettativa, registrando oltre 1500 piatti di polenta serviti in tutto il biellese.

L’obiettivo di quest’anno è quello di arrivare alle 2000 presenze: un traguardo sicuramente ambizioso, nella speranza di attrarre più visitatori dalle altre provincie piemontesi che, approfittando di questa iniziativa, decideranno di godersi una giornata Biellese.

I Risturant

Quest’anno sono 23 i ristoranti partecipanti da Oropa, al Biellese fino all’Oasi Zegna sarà possibile scegliere il posto dove prenotare un pranzo o cena con amici e familiari. E come l’anno scorso, tutti i commensali al loro arrivo nei ristoranti riceveranno un kit che contiene tante sorprese interamente prodotte da aziende biellesi: una scelta che intende dare ancora più valore a questa iniziativa e che contribuisce a creare un piccolo circolo economico virtuoso.

Infine, al Ben Cuncià sono associate tre piccole chicche, tre iniziative collaterali che rendono questo evento ancora più speciale: Ntedurmi’ per chi vuole trascorrere una notte in uno degli hotel aderenti, Descuerce’ in collaborazione con i ragazzi di Nabumbo per chi vuole approfittare per fare un trekking Biella - Oropa prima di sedersi a mangiare un buon piatto di polenta concia e infine Ben Cun…Cheese! il concorso fotografico a cui possono partecipare tutti i commensali che premia i migliori scatti realizzati durante il weekend.

Abbiamo anche pensato a realizzare una piccola fornitura di vini del territorio in collaborazione con l’azienda vitivinicola Donnalia di Salussola, sarà possibile abbinare un ottimo vino rosso biellese per valorizzare il proprio menu’.

Per avere maggiori informazioni sui ristoranti, i menù e su tutte le iniziative basta visitare il sito www.bencuncia.it oppure seguire le pagine Facebook e Instagram di Ben Cuncià.