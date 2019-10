Pellegrini in cammino ad Oropa con il Bibliofest

“Pellegrini in cammino verso Oropa: alla scoperta dei cammini devozionali” è il titolo dell’annuale appuntamento con il Bibliofest che quest’anno avrà luogo sabato 26 ottobre alle ore 10.00 presso la Biblioteca diocesana in Seminario. Quest’anno l’appuntamento sarà interamente dedicato alla scoperta dei cammini devozionali in vista della V. Centenaria Incoronazione del 2020.

A dialogare con il pubblico quattro ospiti di rilievo: con la dottoressa Chiara Minelli di Aosta (titolo dell’intervento La processione di Fontainemore ad Oropa: i perché di una tradizione che continua) si parlerà della processione di Fontainemore ad Oropa, pellegrinaggio della comunità valdostana al Santuario della Vergine Bruna lungo quattro secoli di storia. Si affronteranno le caratteristiche rituali, i “segni”, il percorso attraverso il colle della Barma, i rapporti economici con il Biellese, il radicamento del culto all’Immagine nella piccola comunità di Fontainemore.

La parola passerà poi ad Alberto Gallotto, vice- presidente dell’Associazione Cammino Eusebiano il cui titolo dell’intervento sarà Antichi itinerari e percorsi di Fede nel nuovo millennio: il Cammino Eusebiano.

Lo scrittore Franco Grosso, vice-presidente nazionale della Rete dei cammini e promotore-ideatore del Cammino di San Carlo farà un excursus sul cammino che parte da Arona e sui Cammini della Stella di Oropa. L’incontro sarà anche l’occasione per introdurre il suo ultimo libro il Devoto Cammino dei Sacri Monti che uscirà a fine anno per la National Geographic.

Infine, Pier Luigi Perino ci parlerà del Sentiero Oropa, definito Il Sentiero del Biellese e dei biellesi, che può essere considerato come ideale prolungamento della via Italia e che lungo il percorso presenta ai pellegrini una serie di pannelli esplicativi sul biellese, quasi una sorta di museo etnografico all’aria aperta.