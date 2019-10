E’ iniziata la stagione agonistica per la Scuola di Danza Intrecci d’Arte di Biella

Il primo Concorso della nuova stagione agonistica per la Scuola di Danza Intrecci d’Arte di Biella, si è svolto domenica presso il Teatro Alfieri di Asti, iscritti tre gruppi per un totale di 27 allievi con coreografie di danza classica e danza moderna della coreografa - direttrice artistica Eleonora Prete.

Sono salite sul prestigioso palco davanti ad una competente giuria, per la categoria under moder - contemporaneo con una particolare coreografia dal titolo “ Aria Caddhipulina” le allieve: Martina Ugliono, Julia Capellaro Siletti, Lo Russo Anna, Maria Carla Sola, Rachele Grometto, Emma Budroni, Martina Trocca, Ginevra Ghiglia, Vittoria Moggio, con un’ impeccabile esecuzione hanno ottenuto il 1°posto assoluto meritandosi ben tre borse di studio oltre al premio della miglior coreografia del Concorso.

Nella categoria Junior danza moderna hanno presentato la coreografia di danza moderna dal titolo “Notte a Parigi” gli allievi: Laura Varra, Sofia Cimma, Aurora Cimma, Valeria Martinelli, Annachiara Franco, Riccardo Biola, Emma Barbonaglia, Angelica Ferrari, Alice Bonollo, Alice Mancini, con alcune imprecisioni di insieme hanno ottenuto il secondo posto. Nella categoria Senior danza classica hanno presentato la coreografia dal titolo” Interludio” di Eleonora Prete le allieve Alessia Toniolo, Francesca Boggio Bozzo, Arianna Zanola, Lucia Perri, Giulia Berghino, Marta Minola, Rebecca Ardizio, anche loro con un ottimo secondo posto.

“Oltre allo studio specifico delle varie discipline della danza –spiega Paola Buzzo Presidente dell’Associazione nella nostra scuola prepariamo gli allievi anche alle competizioni agonistiche, seguendo in parallelo ed ovviamente partecipando alle gare con programmi della Federazione Italiana Danza Sportiva oltre ai Concorsi nei vari e prestigiosi Teatri italiani, facendo partecipare solisti, coppie e gruppi nei vari livelli, discipline e capacità, questo è un confronto sempre positivo con tante altre realtà e ci aiuta a crescere e a migliorare”.

Presso il PalaDanza in via Pietro de Mosso a Chiavazza continuano le promozioni per le prove gratuite in tutte le discipline, per informazioni cell. Segreteria 338 7225831 intreccidartebiella@gmail.com www.intreccidartebiella.it