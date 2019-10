Dal Nord Ovest - Auto in fiamme in mattinata

Incendio in auto questa mattina, mercoledì 23 ottobre, a Ghislarengo in via Roma 22. I Vigili del Fuoco di Vercelli, del distaccamento volontario di Romagnano Sesia sono intervenuti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area questa mattina verso le 7. Presenti in posto Carabinieri di Arborio.