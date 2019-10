Sagliano: Alloggio a fuoco. Casa inagibile, una famiglia sfollata FOTOGALLERY

Non sono ancora chiare le cause dell'incendio divampato poco prima delle 20 di questa sera, 23 ottobre, in un'abitazione di via Garibaldi a Sagliano. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso ma il peggio dovrebbe essere passato. Le fiamme, che secondo quanto dichiarato dai vicini erano altissime, hanno colpito una casa e stavano iniziando ad espandersi al tetto dell'abitazione vicina, ma i Vigili del fuoco hanno domato il rogo in tempo.

Una donna, residente nell'alloggio, ha riportato alcune ustioni non gravi sul corpo. Dalle testimonianze raccolte pare che abbia sentito scricchiolare il pavimento del solaio e che aprendo sia stata investita dalle fiamme. Ma il lavoro dei Vigili del fuoco, intervenuti con cinque squadre, non si è fermato allo spegnimento dell'incendio: hanno salvato la sua gatta, rimasta all'interno dell'abitazione.

Purtroppo, la casa è stata dichiarata inagibile. Per questo motivo la famiglia è stata evacuata e passerà la notte dai vicini di casa. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri di Andorno.