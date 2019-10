Investito cinghiale a Cerrione sull strada provinciale 400. Danni all'auto

Nella serata di ieri, sulla strada provinciale 400, in zona Cerrione, un'auto ha investito un cinghiale che non è deceduto e si è allontanato nei boschi circostanti. Il conducente dell’Audi, un 43enne originario di Biella, è rimasto illeso. Solo tanta paura e qualche danno al mezzo. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la notifica dell'incidente.