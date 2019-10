La storia di Giulia: “A 25 anni faccio l'allevatrice. Sveglia alle 6 e, ogni giorno, porto avanti l'attività di famiglia”

Sveglia alle 6 di ogni mattina, lavori in stalla e cura dei propri capi di bestiame. Sotto la pioggia o il sole battente, senza sosta, mantenendo alto il morale e il suo sorriso. Da 6 anni, Giulia Guglielminotti Ghermot ha deciso di seguire le orme di papà Domenico (e di suo nonno Pietro) lavorando all'interno dell'azienda di famiglia, dedicata all'allevamento di bovini e vitelli da carne per la Macelleria Mosca. 25 anni, residente a Mongrando e un diploma di perito agrario, la giovane Giulia si occupa di un centinaio di capi di bestiame e diversi animali da cortile.

“Non ci facciamo mancare nulla – scherza la ragazza – La giornata scorre molto velocemente perché sono molte le attività da svolgere: si parte al mattino presto con la mungitura delle mucche; subito dopo distribuiamo il cibo ai nostri animali e, durante la bella stagione, si fanno uscire per la produzione e la raccolta del fieno. Ma non solo: ogni animale, fin dalla nascita, viene accudito e cresciuto con il rispetto che merita fino al giorno che ci lascia. È un lavoro duro ma mi rende felice”. Percorrendo ogni angolo della tenuta, si avverte infatti un profondo legame affettivo tra la giovane biellese e le sue mucche. “Ognuna di loro ha un nome e una personalità differente come capita con le persone. Ci sono quelle più affettuose e quelle più schive. Le adoro, indistintamente, e non mi preoccupo della fatica quotidiana. L'aspetto duro del mio lavoro arriva quando vengono a prendere le mucche più anziane: dopo 16/17 anni ti ci affezioni molto perché hai condiviso lungo tempo con loro”.

Un antico mestiere, lontano nel tempo e profondamente legato alla tradizione ma contaminato, in qualche maniera, anche dalla modernità. “Oltre al lavoro quotidiano, ho a che fare con la burocrazia, oggi elettronica, e costantemente monitorata assieme a mio padre, sempre pronto a supportarmi insieme a mia madre”. Un sostegno mai venuto meno, nemmeno di fronte alla scelta di proseguire l'attività di famiglia, presente a Mongrando da quasi 100 anni. “Avrei potuto continuare gli studi e iscrivermi all'università ma sentivo che quella non era la mia strada. Qui sono felice e i miei genitori hanno accettato la mia decisione”.

Una scelta che tuttavia comporta molti sacrifici. “È un mestiere che ti occupa 7 giorni su 7 e spesso ti fa rinunciare a diverse cose, dalle uscite serali, passando a lunghi weekend con gli amici fino alle semplici vacanze estive. I momenti di scoramento esistono e mi capita di ripensarci ma alla fine è la vita che ho scelto”. Oltre alle difficoltà quotidiane, si aggiungono i pregiudizi. “Questo è un settore occupato in prevalenza da uomini. All'inizio è stata dura farsi prendere sul serio e far valere le mie idee. Ma sono una donna che non si arrende facilmente e, alla fine, mi sono ritagliata il mio spazio. Ciò che ho imparato lo devo a papà e ai suoi insegnamenti”. Oltre all'allevamento, si è fatta strada anche la politica nella vita di Giulia Guglielminotti, con l'entrata in consiglio comunale, tra le fila della lista Mongrando Comune, a fianco del sindaco Antonio Filoni. “Ho deciso di impegnarmi in prima persona perché l'agricoltura è un settore importante del paese e volevo dargli il giusto spazio”.

E sul futuro? “Spero di essere ancora qui tra 30 anni: questa è la mia vita ma guardo con preoccupazione il domani. Purtroppo non si intravede un ricambio generazionale e diventa sempre più dura vivere di questo, economicamente. Mi auguro che simili professioni continuino ad esistere ancora a lungo nel Biellese”.