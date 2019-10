La Madonna d'Oropa in pellegrinaggio tra gli anziani

La Madonna d'Oropa, in cammino tra le nostre comunità, a 70 anni dalla Peregrinatio Mariae, ha voluto incontrare tutte le persone del territorio biellese, dalle più giovani alle più anziani. Tra gli ospiti le sue tappe sono state mercoledì 16 ottobre, quando la Sacra Statua è arrivata alla Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore già dalla mattina ed è rimasta con noi fino a sera, per permettere a tutti i fedeli di incontrarla, o meglio con le parole del parroco don Fabrizio: “Così da poter LEI incontrare tutti noi per ascoltare le nostre preghiere”.

Molti sono stati gli anziani che durante la giornata si sono recati in Chiesa per incontrarla, molti sono venuti anche dalla sede di Lessona, molti i cittadini occhieppesi che si sono uniti a loro. Alle 16.30, la celebrazione della Santa Messa, ha riunito tutti nella Chiesa, colorata di fiori, in un gioioso momento di festa.

Lunedì 21 ottobre, è stato il turno della residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando. Qui, dopo una sosta nella Cappella per una preghiera con gli ospiti del Centro Diurno Alzheimer ed i loro famigliari, la Madonna ha fatto visitato ogni nucleo della struttura, in modo da pregare anche con coloro che non erano in grado di spostarsi. Presidente, direzione generale, consiglio di amministrazione e tutti noi, ospiti, famigliari, volontari, amici e dipendenti si uniscono nel ringraziare don Fabrizio e l’Unità Pastorale di Occhieppo per questo intenso momento.