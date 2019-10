Ginecologia e Ostetricia: il nuovo direttore Stefano Uccella entra al Rotary Club Biella

Con una relazione sull’Attualità e le prospettive della Ginecologia oggi a Biella, il nuovo direttore di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale, Stefano Uccella, lunedì scorso è entrato al Rotary Club di Biella. Varesino di nascita, laureato nella sua città, lusingato dalla Medicina sportiva, dopo una lezione con il Prof. Pier Francesco Bolis, illustre docente di Ginecologia (purtroppo scomparso), scatta in lui un interesse fortissimo, fino allora mai manifestato, verso questa specialità medica. A meno di sei mesi dalla laurea, decide di diventare Ginecologo-Ostetrico.

Oggi, nonostante la giovanissima età (appena quarantenne), ha accumulato una notevole esperienza, che lo ha portato ad avere eccellenti abilità chirurgiche. «In Ginecologia - dice - più che in altre specialità, è necessario mettere in relazione diversi aspetti: il medico non è “solo” ginecologo ma internista, endocrinologo, chirurgo, radiologo, senza dimenticare che l’azione di un ginecologo si esplica come ostetrico in Sala parto, contribuendo così ad assicurare alla vita tanti bambini» E prosegue: «I genitori danno la vita, ma al Ginecologo spetta il compito di valutare anche gli aspetti più critici, le complicazioni fetali, materne, le modalità del parto» compiti che il Professor Uccella, avendo ovviamente chiarissimi, ha considerato nella veste di padre, non senza apprensione per i suoi tre bambini, di cui l’ultimo, nato da pochi mesi fa proprio nella struttura ospedaliera biellese.

Illustrando le tre casistiche principali di tumori che colpiscono le donne in ambito ginecologico: il tumore del collo dell’utero (sappiamo che grazie allo screening per la prevenzione e alla vaccinazione - il Rotary ha svolto un’azione di Service importantissima di sensibilizzazione in questo ambito ndr - la patologia è in netta regressione), quello del corpo dell’utero e quello dell’ovaio, a conclusione della sua relazione non ha risparmiato parole di elogio per la Regione Piemonte e soprattutto per il nostro territorio che, anche grazie anche al Fondo Edo Tempia, oggi è considerato esempio nazionale di eccellenza in ambito di prevenzione.

Le donne che nell’ultimo anno hanno scelto di partorire a Biella sono aumentate dell’8%, ciò grazie al drastico calo (-40%) delle mamme biellesi che prima si rivolgevano ad altre strutture ma anche perché l’Ospedale biellese è divenuto attrattivo, con un incremento del 120% delle donne che, da fuori provincia, decidono di partorire nel nostro territorio. Per questi dati il Prof. Uccella ringrazia il proprio staff, definendolo eccezionale, non solo sul piano professionale (che è eccellente) ma anche sul piano umano. In un’Italia dove mancano medici e chi lo diventa non ambisce a lavorare nelle strutture pubbliche, Uccella manifesta tutto il suo orgoglio di essere un medico, un ginecologo e di prestare la propria opera nell’Ospedale biellese.