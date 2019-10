Castagnata e mercatino degli hobbisti di scena al Santuario di Oropa

L’Associazione Agro Montis organizza domenica 27 ottobre la castagnata del Santuario di Oropa in occasione del foliage autunnale. Durante la giornata è previsto il mercatino degli hobbisti, con manufatti artigianali, come i tradizionali “scapin”, oggetti in legno e prodotti tipici. Per la castagnata verranno utilizzate castagne biellesi, a km zero.

“La Conca di Oropa è ricca di castagni – spiegano - Un albero che soprattutto in passato costituiva una vera e propria fonte di vita grazie alle molteplici possibilità di utilizzo della pianta e dei suoi prodotti, come la farina. Alimento essenziale per le popolazioni montane, le castagne e i prodotti derivati sono oggi un’occasione per riscoprire i sapori di una volta, a partire dalle tradizionali caldarroste”.

Il programma prevede, dalle 10 alle 17, il mercatino degli hobbisti nel primo piazzale del Santuario; seguirà, alle 15, la distribuzione delle caldarroste e del vin brulè.