Candidatura Unesco, Biella a Parigi per il rush finale. E Greggio fa il tifo da Striscia VIDEO

Ultimo sprint per la candidatura di Biella nella rete delle Città creativa Unesco. Questa sera, 23 ottobre, la città parteciperà all’evento CreativItaly a Parigi, realizzato nella sede centrale Unesco e dedicato alla presentazione delle quattro città italiane finaliste. Sarà presente una delegazione composta da Comune di Biella (sindaco Claudio Corradino e assessore Barbara Greggio), Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (vicesegretario generale Andrea Quaregna e responsabile comunicazione Federica Chilà), Fondazione Pistoletto (direttore Paolo Naldini e project manager Marina Maffei), Bia Srl (project manager Elena Federica Marini) e Giovani Imprenditori nella persona del presidente Francesco Ferraris.

Come già annunciato qualche mese fa, Ezio Greggio si è da subito mostrato in prima fila a sostegno della candidatura di Biella. Nella puntata di Striscia La Notizia di ieri sera, 22 ottobre, ha poi annunciato: "Domani a Parigi la città di Biella presenterà la candidatura ufficiale per l'ingresso nelle Creatives Cities Unesco, facciamo il tifo!".

In bocca al lupo, allora, alla nostra città.