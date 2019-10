Regalarsi una Coccola da BeautyMed. Trattamenti Spa in promozione per il 3° anno di attività

La voglia di staccare? Di prendersi una vacanza all’insegna del relax anche solo per un giorno? Dove prendesi cura di se stessi e concedersi qualche piccola coccola di piacere. Con BeautyMed il relax è dietro l’angolo, esattamente in via della Vittoria 31, a Chiavazza.

Non solo prevenzione e bellezza, ma continua ricerca di nuove tecniche per regalare un sorriso e una pausa di piacere. Per il 3° anno di attività una sorpresa in pieno stile BeautyMed. Super promozione ottobre – novembre a 50 euro su trattamenti Spa specifici:

Voglia di un bagno rilassante e di primo livello? Bagno di Cleopatra è la scelta migliore. Con latte d’asina per donare alla pelle nutrimento e morbidezza.

Relax senza tralasciare l’obbiettivo beauty? Non sempre il cioccolato è nemico della linea. Da BeautyMed diventa alleato per la stimolazione del metabolismo grazie all’Avvolgimento Choco. L’azione combinata del cacao che agisce sul corpo. Una dolce coccola della quale non si potrà più fare a meno. Per un’azione rassodante invece la scelta è semplice, Avvolgimento Seta è quello che ci vuole.

Se l’obiettivo è la nutrizione della pelle il team BeautyMed scende in campo con Coccola di Cotone e Impacco al Cocco. Coccola di Cotone è studiato proprio per tutti. Con la sua azione elasticizzante viene scelto da molte donne in dolce attesa, infatti combatte uno degli incubi peggiori delle future mamme: la comparsa di antipatiche smagliature. Invece Impacco al Cocco, anche se più leggero, ha dalla sua una profumazione che avvolge per tutta la durata del trattamento.

Anche l’esfoliazione rientra nel pacchetto super promo. Trattamento polvere esfoliante cocco e vaniglia per un’azione delicata su tutto il corpo che donerà nuova vita e luminosità alla pelle. Qualcosa di diverso dallo scrub e più elegante, una leggera carezza che cala sulla pelle grazie all’utilizzo della sabbia fine di bora bora.

Tutti i trattamenti potranno poi essere accompagnati da un ulteriore momento relax con l’unione della balneoterapia ai Sali del Mar Morto. Il team Beauty di Chiavazza si prenderà cura della scelta del trattamento più adatto a ogni tipo di pelle. Questa è solo la prima promozione per i 3 anni di attività: una prima coccola di BeautyMed da non lasciarsi sfuggire.