Armonia in Equilibrio si prende cura delle future mamme

La Piscina Palestra di Vigliano dedica un’attenzione particolare all’attività svolta per le donne in gravidanza. Claudio Canessa, responsabile del centro, con il motto “L’equilibrio passa dalla dolcezza dell’acquaticità in gravidanza” presenta il corso realizzato appositamente per le future mamme. Le lezioni verranno tenute dall’ostetrica Eleonora Picco, Acquamotricista Prenatale (e Neonatale) certificata, e sono in programma il venerdì dalle 19 alle 19,50.

Gli incontri, dedicati alle donne dalla 12° settimana di gestazione, idonee a tale attività, offrono anche la possibilità di confrontarsi con altre future mamme e con la figura professionale esperta della gravidanza, l’ostetrica, in un ambiente tranquillo e riservato. L’acqua della vasca infatti, viene riscaldata a 33° ed è alta 1.40 mt. Con l'iscrizione al corso, si potrà godere di uno sconto del 40% sui pacchetti dei corsi di Acquaticità Neonatale. La Piscina Palestra “Armonia in Equilibrio” ASD si trova in via Milano 54 a Vigliano Biellese.

Per info: 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com