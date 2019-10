Vigliano Basket Club: 1 vittoria e 1 sconfitta nel 1° weekend di gare per Under 16 e 17

Vigliano Basket Club U17 – Cigliano Basket U17 84 - 64 (21-15, 51-30, 69-41)

Esordio con vittoria nel campionato U17 per il Vigliano Basket Club anche se l’inizio non è stato dei più promettenti. Partono meglio gli ospiti che dopo 5 minuti sono avanti 11-3 perchè più attenti e reattivi in entrambe le metà campo. Dopo il time-out sono 4 punti in fila di Riva e una bomba di Ceretti a dare il via al parziale di 18-4 che chiude il primo quarto con i padroni di casa avanti 21-15.

La musica nel secondo parziale non cambia, Vigliano gioca bene, in attacco la palla gira e si cerca sempre il compagno più libero, la difesa mantiene alta l’intensità e manda in confusione l’attacco ospite così il parziale è di 30-15 e il tabellone a metà gara segna un +21 per Vigliano. Alla ripresa del gioco bisogna attendere diversi minuti per vedere un canestro dal campo dei padroni di casa la difesa però regge e Cigliano non ne approfitta, a 10 minuti dalla fine i padroni di casa sono avanti 69-41.

Nell’ultimo periodo arriva la reazione ospite che approfittando di un calo di concentrazione dei biancoblu accompagnato da un gioco piuttosto individuale anziché corale ne approfitta per segnare qualche facile appoggio in contropiede e su rimbalzo offensivo.

Cigliano vince l’ultimo parziale e la partita si chiude 84-64 per i padroni di casa.