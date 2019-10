Gomme da neve: una sicurezza per l’inverno!

L’arrivo del primo freddo ci ricorda che a breve dovremo dotare i nostri veicoli degli pneumatici invernali per viaggiare sicuri non solo in caso di neve o ghiaccio, ma in generale quando le temperature scendono sotto i 10°, riducendo di molto lo spazio di frenata e aumentando tantissimo il margine di sicurezza.

L’obbligo di montare gomme invernali scatterà a partire dal 15 novembre, tuttavia, per dar modo agli automobilisti di effettuare gradualmente le operazioni di montaggio, ovunque dove la normativa ne richieda l’obbligo, si potrà circolare con gli pneumatici invernali a partire da un mese prima (15 ottobre) senza incorrere in sanzioni. Campagnolo ha scelto di potenziare e rendere più efficiente anche il servizio di Presa & Riconsegna a casa o sul luogo di lavoro: grazie a un numero telefonico dedicato (338 3383134), chiamando o anche tramite messaggio Whatsapp, sarà possibile prenotare il ritiro e la riconsegna della propria vettura. Un servizio nato per agevolare tutti coloro che non possono assentarsi o sottrarre tempo al lavoro e per ridurre i tempi di attesa.

Campagnolo ha un reparto interamente dedicato dove è possibile trovare tutti i migliori pneumatici a prezzi competitivi e, richiedendo un appuntamento, un esperto potrà consigliarvi per la sostituzione dei vostri pneumatici con quelli invernali. Completano la vasta offerta di Campagnolo una serie di servizi aggiuntivi pensati per soddisfare tutte le esigenze del cliente: deposito pneumatici, verifica dei dispositivi antigelo, lavaggio e vendita di porta-sci e snowboard. Rinnovata anche per quest’anno la collaborazione con Hype, l’applicazione che rende più veloce il pagamento; una scelta dettata dalla volontà di agevolare ancora di più il cliente e per ampliare le collaborazioni con le grandi realtà presenti sul territorio.

Per maggiori informazioni:

Chiedi di Maurizio al numero 015 40 23 03 interno 3 oppure vieni a trovarci presso Campagnolo in Via Mongilardi 13900, Biella

Mail: magazzino@carcampagnolo.com

Web: www.carcampagnolo.com